個人情報の取り扱いについて（マイナビニュース）

株式会社マイナビ（以下「当社」といいます）は、当社の運営するマイナビニュース（以下「本サービス」といいます）をご利用になる方（以下「利用者」といいます）のプライバシーを尊重し、利用者の個人情報（以下の定義に従います）の管理に細心の注意を払い、これを適正に取り扱います。

当社における個人情報の取り扱い

当社における個人情報の取り扱いは個人情報保護方針に基づいて行われます。

個人情報

個人情報とは、利用者個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により利用者個人を識別することができるもの、およびその情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより結果的に個人を識別することができるもの、ならびに利用者に関する個人識別符号が含まれるものをいうものとします。

個人情報の利用目的

個人情報の利用目的は次のとおりです。当社は、利用者の事前の同意を得ず、利用目的の範囲を超えて個人情報を利用することはありません。個人情報の利用停止については、利用者の申し出に基づき適切に対処します。

（1） 利用者に対する本サービスの提供

（2） 本サービスにおける個人認証

（3） メールマガジンの配信

（4） 興味嗜好に関する広告の提供

※外部広告配信に活用する際は、ローカル上で暗号化されたデータを活用

（5） 宅配型雑誌、ダイレクトメール等の各種情報の送付

（6） アンケート・モニター等の募集、プレゼント発送、記事作成等における取材対象者の募集

（7） 以下の場合における第三者への提供

・ 提供目的：モニター実施、プレゼント送付、資料送付および市場調査

・ 提供する個人情報の項目：上記の目的達成に必要な申込み・応募時に入力された情報

・ 提供方法：データを暗号化し、電子メールで送付



個人情報を提供しなかった場合に生じる結果について

本サービスの実施において、それぞれ必要となる項目を入力いただけない場合には、本サービスを受けられないことがあります。

個人情報の第三者への提供

利用者の個人情報について、利用目的に定めている場合を除き利用者の同意を得ずに第三者に提供することはせず、利用者の同意を得た場合に限り提供します。ただし、次の場合には、関係法令に反しない範囲で、利用者の同意なく利用者の個人情報を提供することがあります。 （1） 法令に基づく場合

（2） 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、利用者の同意を得ることが困難である場合

（3） 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、利用者の同意を得ることが困難である場合

（4） 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

（5） 裁判所、検察庁、警察、弁護士会、消費者センターまたはこれらに準じた権限を有する機関から、個人情報についての提供を求められた場合

（6） 利用者本人から明示的に第三者への提供を求められた場合。



第三者の範囲

次の場合に個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。

（1） 当社が利用目的を達成するために必要な範囲内において、個人情報を取り扱う業務の全部または一部を委託する場合

（2） 当社の合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合



要配慮個人情報

当社は、次に示す要配慮個人情報の取得は原則として行いません。やむを得ない事由により取得を行う場合には、利用者の事前の同意を得るものとします。

・利用者の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪の被害にあった事実、その他利用者に対する不当な差別、偏見その他不利益が生じないようにその取り扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報。

免責

次の場合は、第三者による個人情報の取得に関し、当社は何らの責任を負いません。

(1)利用者が本サービスの機能または別の手段を用いて特定の者に個人情報を明らかにする場合

(2)利用者の活動情報、または利用者が本サービスに入力した情報により、期せずして本人が特定できてしまった場合

(3)本サービスからリンクされる外部サイトにおいて、利用者が個人情報を提供し、またそれが利用された場合

(4)利用者以外の第三者が個人を識別できる情報（ID・パスワード等）を入手した場合。



第三者における個人情報の管理

利用者の同意に基づいて第三者に提供された個人情報は、当該第三者における個人情報の取り扱いに関する定めに則って管理されます。

外部委託

当社は、個人情報を取り扱う業務の全部または一部を外部に委託する場合があります。委託を行う場合には、充分な個人情報保護水準を確保していることを条件として委託先を選定し、個人情報保護に関する契約を結んだうえで行います。また、当該委託先における管理については必要かつ適切な監督を行います。

統計データの利用

当社は、提供された個人情報を抽出・集計して統計データを作成することがあり、当該統計データについては、当社は何ら制約なく自由に利用できるものとします。なお、この場合の統計データに関する著作権は当社に帰属するものとします。

「個人情報の取り扱いについて（マイナビニュース）」の変更

当社は、「個人情報の取り扱いについて（マイナビニュース）」を継続的に見直し、その改善に努めます。その際、利用者に予告なく変更することがあります。ただし、利用目的を変更する場合には、利用者の同意を得るものとします。

インフォマティブデータの取り扱いについて

マイナビニュース（以下「本サービス」といいます）では、当社の定める「インフォマティブデータの取扱方針」に従い、 本サービスをご利用になる方（以下「サービス利用者」といいます）のインフォマティブデータを取得し、広告配信などに利用します。



■第三者への提供

本サービスでは、取得したインフォマティブデータを、広告配信事業者、媒体社、広告会社、広告主などの提携先企業に、有償または無償にて提供することがあります。この場合、提供したインフォマティブデータは、単独で、または提携先企業が保有するデータと組み合わせて、主に上記の目的にて利用されます。



なお、本サービスは、第三者への提供に際して、インフォマティブデータに個人を特定できる情報を付加することはありません。

また、本サービスは、提供先企業に対して、利用者の同意なく、本サービスが提供したインフォマティブデータを用いて特定の個人を識別すること、および提供先企業における個人情報データベースの充実化・詳細化のために、インフォマティブデータを利用・蓄積することを認めていません。





第三者の利用のために提供しているデータは、次のとおりです。

提供先 ・Supership株式会社 ・Tapad Inc. ・The Trade Desk Inc. ・株式会社マイクロアド ・デクワス株式会社 ・グーグル合同会社 ・デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 ・トレジャーデータ株式会社 ・GMOアドマーケティング株式会社 ・株式会社サイバー・コミュニケーションズ ・ニールセンデジタル株式会社 ・株式会社サークア ・CRITEO株式会社 ・マイナビバイト ・マイナビ転職 ・ログリー株式会社 ・株式会社シグニティ ログリー株式会社、株式会社シグニティにつきましては業務提携先にも提供されます。

・利用環境（接続元のIPアドレス、OS、ブラウザ、ユーザーエージェント等の情報等） ・属性情報（年代、性別等） ・利用履歴情報（閲覧したサイトのURL、閲覧した時刻、閲覧する直前に経由した外部サイトのURL、検索履歴、閲覧・申込した商品情報等） ・端末識別情報（Cookieに付与された識別番号）

提供先による自社サービスおよび他社サービスの広告配信

オプトアウトについて

サービス利用者は、次のいずれかの方法により、本サービスが取得したインフォマティブデータをリセット（オプトアウト）することができます。

・ウェブサイトでのオプトアウトについて

外部事業社へのインフォマティブデータの送信についてオプトアウトを希望する場合、各事業者が提供するウェブサイトの指示に従い、オプトアウトを行ってください。 外部事業社のオプトアウトページは「インフォマティブデータの外部送信」をご確認ください。

・Cookieのリセット

ブラウザのCookieを削除または拒否することにより、それまで当社が取得した利用者情報との関連付けが削除されます。

Cookieを削除した後、本サービスを利用する場合、再び利用者情報の取得が開始されることになります。

なお、Cookieを削除または拒否を行った場合、全部または一部のサービスを受けられなくなるなど、本サービスを利用するにあたり、制約を受ける場合があります。

・スマートフォン上の広告識別子のリセット

スマートフォン上の広告識別子を、次のOS提供会社のウェブサイトの指示に従いリセットすることにより、それまで端末上で取得した利用者情報との関連付けが削除されます。 なお、広告識別子を削除した後、本サービスを利用する場合、再び利用者情報の取得が開始されることになります。

OS提供会社 ウェブサイト Apple Inc. https://support.apple.com/ja-jp/HT202074 グーグル合同会社 https://support.google.com/googleplay/answer/3405269?hl=ja

・iOS、iPadOS版アプリのIDFA（iOS、iPadOSの広告識別子）のオプトアウトについて

iOS、iPadOS版アプリでIDFAのトラッキングについて、オプトアウトを希望する場合、以下を確認してウェブサイトの指示に従い、オプトアウトを行ってください。 https://support.apple.com/ja-jp/HT212025

個人情報の変更等

利用者は、本サービスにおいて会員登録した個人情報をいつでも変更、追加、削除することができます。

本人確認

当社は、利用者からの個人情報の開示・訂正・削除または利用停止の求めに応じる場合等には、個人を識別できる情報（氏名、住所、電話番号、メールアドレス、ID・パスワード等）により、利用者本人であることを確認します。なお、利用者本人以外の者が個人を識別できる情報を使用した場合には、当社は責任を負いません。

お問い合わせ

利用者の個人情報についてのお問い合わせにつきましては、お問い合わせの内容に応じて、次のとおり対応します。

（１）本サービスに入力した内容の確認等

次のURLにある「マイページ」画面にてID・パスワードを入力し、ご確認ください。内容の修正も行うことができます。

https://mypage.news.mynavi.jp/mypage

（２）その他のお問い合わせ

その他の個人情報に関するお問い合わせについては、次のお問い合わせフォームより受け付けています。お問い合わせの内容は、なるべく具体的にお書きください。３営業日を目途として、開示等の手続きについてお知らせします。



お問い合わせフォーム



個人情報保持管理者（代理人）

株式会社マイナビ

コンテンツメディア事業部 事業推進統括部長

E-mail：news-personal_data@mynavi.jp

※当社は、「プライバシーマーク」使用許諾事業者として認定されています。

